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Петербургский дневник

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В Петербурге завершено строительство двух детских садов

В Петербурге завершено строительство двух детских садов

Каждый рассчитан на 200 мест В Санкт-Петербурге завершено строительство двух детских садов по 200 мест каждый в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, рассказали в пресс-службе ведомства.

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