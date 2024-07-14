В Петербурге завершено строительство двух детских садов

Каждый рассчитан на 200 мест В Санкт-Петербурге завершено строительство двух детских садов по 200 мест каждый в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, рассказали в пресс-службе ведомства.
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