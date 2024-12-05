Кондопожский ЦБК постетили более 500 школьников

Учащимся помог побывать на градообразующем предприятии проект «Билет в будущее» С 2022 года в рамках всероссийского профориентационного проекта производственную площадку группы компаний «Карелия Палп» — Кондопожский ЦБК — посетили более 500 школьников, 165 из них побывали на комбинате в течение 2024 года.
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