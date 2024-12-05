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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Кондопожский ЦБК постетили более 500 школьников

Учащимся помог побывать на градообразующем предприятии проект «Билет в будущее» С 2022 года в рамках всероссийского профориентационного проекта производственную площадку группы компаний «Карелия Палп» — Кондопожский ЦБК — посетили более 500 школьников, 165 из них побывали на комбинате в течение 2024 года.

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