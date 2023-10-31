В России снимут сериал по "Тюремному дневнику" Марии Бутиной

Выход кинокартины ожидается до конца 2024 года К концу 2024 года в России может выйти сериал, снятый по книге "Тюремный дневник" уроженки Барнаула Марии Бутиной, осужденной на 18 месяцев за связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США.