Канал NTV сообщил об эвакуации капитана затонувшего парома

Капитан парома, затонувшего у берегов Кипра, покинул судно одним из первых. Моряк Мустафа Коч сообщил турецкому каналу NTV, что лично эвакуировал капитана и второго капитана на берег.
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