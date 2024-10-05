ХУСНУЛЛИН СДЕЛАЛ ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ. ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ВНЕЗАПНО ВЗБУНТОВАЛИСЬ

ВМ

Владимир Минаков

"На фоне обеспокоенности премьер-министра Таджикистана дискомфортом стариков и детей на русской границе" Обижаются, что не пускают дармоедов и нахлебников на деньги, заработанные жителями России. У себя создавайте рабочие места и поднимайте экономику своей страны!