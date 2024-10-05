Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ХУСНУЛЛИН СДЕЛАЛ ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ. ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ВНЕЗАПНО ВЗБУНТОВАЛИСЬ

ХУСНУЛЛИН СДЕЛАЛ ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ. ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ВНЕЗАПНО ВЗБУНТОВАЛИСЬ

Власти Таджикистана взбунтовались в ответ на жёсткое заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина о нелегальной миграции.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;На фоне обеспокоенности премьер-министра Таджикистана дискомфортом стариков и детей на русской границе&quot;                                                              Обижаются, что не пускают дармоедов и нахлебников на деньги, заработанные жителями России. У себя создавайте рабочие места и поднимайте экономику своей страны!
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2 час.
Александр Денисов
Пора отстреливать дикарей...
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1 час.
Александр Денисов
Начинать с верхушки диаспор... Это фактически ОПГ...
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1 час.

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