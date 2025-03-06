"Ъ": продажи автомобилей в РФ упадут на 30% в марте

Продажи новых легковых машин в феврале упали почти на четверть. При этом в марте 2025 года рынок также продемонстрирует падение, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова.
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