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WP: в Евросоюзе заявили, что не могут обеспечить Украину оружием

WP: в Евросоюзе заявили, что не могут обеспечить Украину оружием

Фото: Flickr / European ParliamentАвтор: Григорий Лебедев Европейский союз не в состоянии удовлетворить потребности Украины в оружии, и самым эффективным решением для нее станет собственное производство вооружения.

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