WP: в Евросоюзе заявили, что не могут обеспечить Украину оружием

Фото: Flickr / European ParliamentАвтор: Григорий Лебедев Европейский союз не в состоянии удовлетворить потребности Украины в оружии, и самым эффективным решением для нее станет собственное производство вооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии