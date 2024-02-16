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Межпалестинская встреча пройдет в Москве с 29 февраля по 1-2 марта

Межпалестинская встреча пройдет в Москве с 29 февраля по 1-2 марта

REUTERS/Dylan Martinez В Москве с 29 февраля будет проходить межпалестинская встреча, сообщил в беседе с ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

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