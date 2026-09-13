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Газета.ру

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Роман Ротенберг не стал отвечать на вопрос о возвращении Овечкина в "Динамо"

Роман Ротенберг не стал отвечать на вопрос о возвращении Овечкина в "Динамо"

Член совета директоров московского клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Роман Ротенберг не стал давать подробный комментарий по возможному возвращению российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в команду.

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