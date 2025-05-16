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Мода и Шоу-бизнес

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Суд отклонил иск зоозащитника к дрессировщику Запашному о защите чести и достоинства

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы отклонил иск руководителя «Альянса защиты животных» Юрия Корецких к дрессировщику, директору Большого московского государственного цирка Эдгару Запашному о защите чести и деловой репутации.

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