Илон Маск: Как он стал самым богатым человеком и чем известен?

Илон Маск — это не просто имя на устах миллиардов, а символ стремительного прогресса и новаторства. Родился 28 июня 1971 года в Претории, ЮАР, Маск стал индикатором современного предпринимательства и технологической революции.
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