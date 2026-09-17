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Новый метод редактирования ДНК исправляет множественные мутации за один шаг

Новый метод редактирования ДНК исправляет множественные мутации за один шаг

Большинство современных методов редактирования генома либо доставляют в клетки дополнительную копию нужного гена без точного контроля места ее встраивания, либо позволяют вносить небольшие изменения в ДНК.

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