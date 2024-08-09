Сроки ремонта Амурского водозабора были перенесены из-за гастрономического фестиваля

В Благовещенске перенесли сроки проведения ремонтных работ на Амурском водозаборе. Ранее планировалось, что работы начнутся 20 августа, но теперь они будут проходить с 22:00 26 августа по 22:00 28 августа этого года.
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