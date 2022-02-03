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Кондратюк прыгнул два четверных на тренировке в Пекине-2022, Семененко упал с сальхова, Мозалев сделал бабочку на тулупе

Российские фигуристы провели утреннюю тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Марк Кондратюк сделал прогон произвольной программы с облегченным контентом.

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