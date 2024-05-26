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Санитар вынес четырех раненых российских бойцов из-под огня в зоне СВО

Санитар вынес четырех раненых российских бойцов из-под огня в зоне СВО

Минобороны РФ Санитар медицинского взвода армии России сержант Валерий Александров в зоне проведения спецоперации вынес из-под обстрела боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) четырех российских бойцов, раненых во время удержания опорного пункта.

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