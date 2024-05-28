Рузилә Хәйретдинова хейтерларына җавап биргән: "Ул миңа машиналар, фатирлар сатып ала, айга бер тапкыр чит илгә ялга җибәрә.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Рузилә Хәйретдинова хейтерларына җавап биргән: "Ул миңа машиналар, фатирлар сатып ала, айга бер тапкыр чит илгә ялга җибәрә.