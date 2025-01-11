ВАШИНГТОН, 11 января, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский во время телефонного разговора с действующим президентом США Джо Байденом рассказал о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине.
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