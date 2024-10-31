«Ребята встречают как матерей, сестер»: жительницы Арска доставили помощь на СВО

Две женщины-активистки из села Ташкичу Арского района Татарстана Гульфия Магсумова и Танзиля Валиева в четвертый раз побывали в зоне специальной военной операции и лично в руки передали бойцам шефскую помощь.
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