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Гафин о «Динамо» и 1:1 с «Пари НН»: «Потеря очков из-за замен Лички? Обрезался же не Марцел»

Гафин о «Динамо» и 1:1 с «Пари НН»: «Потеря очков из-за замен Лички? Обрезался же не Марцел»

«Потеря очков из-за замен Лички? Понимаете, обрезался же не Марцел. Всегда после матчей, если выигрываем — победа общая, не выигрываем — тренерская проблема.

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