Макрон впервые ответил на слухи о том, что его жена родилась мужчиной

Эммануэль Макрон впервые прокомментировал утверждения о том, что его супруга, Брижит, была рождена в мужском теле, во время торжественного приема, организованного в честь Международного женского дня в пятницу, 8 марта.
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