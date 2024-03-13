В РФ предложили маркировать компьютерные игры

Минэкономразвития РФ разработало законопроект обязательной маркировки и классификации видеоигр, направленный на обеспечение психологической безопасности граждан от нежелательного контента, сообщают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии