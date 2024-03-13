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Аргументы и Факты

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В РФ предложили маркировать компьютерные игры

В РФ предложили маркировать компьютерные игры

Минэкономразвития РФ разработало законопроект обязательной маркировки и классификации видеоигр, направленный на обеспечение психологической безопасности граждан от нежелательного контента, сообщают «Известия».

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