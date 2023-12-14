Во всей этой истории с пранками, явившими нам истинные (на самом деле давно известные) лица Акунина/Быкова/Улицкой - нужно понимать одну скрытую, но ключевую вещь.
Захар Прилепин: Это про реальное противостояние двух кланов в России
Комментарии
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Александр Рожков
Прежде всего перестать быть тупыми, как пробки и самим научиться понимать, что к чему. Сметь - мнение свое иметь! А не выспрашивать у кого то, что делать. Тем более учиться у пропагандонов из телевизора.
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2 час.
vn
vladimir nazyutin
Кстати, о тупости и яйцах. Месяца три назад куриные яйца стоили около 50 рублей (меньше или больше в зависимости от сорта), теперь - 150 и больше. Во всех средствах информации твердят о 40 - 46% подорожании. У меня по начальной математике была тройка, но похоже лучше меня никто не учился или не доучился до темы вычисления процентов!
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1 час.
A
Andrey
У СССР госидеология была и НКВД четко знал что делать. Чистки рядов, очевидно, не было, от этого "перегибы"Страх от них привел к обессмысливанию жизни, к частичной потере разума. Госидея должна быть, например, в возврате и совершенствовании "человека разумного". Начать с правил поведения в обществе(не убивай, не кради и др.) - не УК либерал-иезуита Вышинского
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8 мин.
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