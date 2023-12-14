Захар Прилепин: Это про реальное противостояние двух кланов в России

Александр Рожков Прежде всего перестать быть тупыми, как пробки и самим научиться понимать, что к чему. Сметь - мнение свое иметь! А не выспрашивать у кого то, что делать. Тем более учиться у пропагандонов из телевизора.

vn vladimir nazyutin Кстати, о тупости и яйцах. Месяца три назад куриные яйца стоили около 50 рублей (меньше или больше в зависимости от сорта), теперь - 150 и больше. Во всех средствах информации твердят о 40 - 46% подорожании. У меня по начальной математике была тройка, но похоже лучше меня никто не учился или не доучился до темы вычисления процентов!