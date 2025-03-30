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Добрый Мир

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“Надо распускать ”. Европейцев поставили перед жестким выбором

“Надо распускать ”. Европейцев поставили перед жестким выбором

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Перед европейцами встал выбор между выходом из Европейского союза и неизменной катастрофой, такое мнение высказал в статье для издания L'AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.

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