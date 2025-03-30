“Надо распускать ”. Европейцев поставили перед жестким выбором

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Перед европейцами встал выбор между выходом из Европейского союза и неизменной катастрофой, такое мнение высказал в статье для издания L'AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.