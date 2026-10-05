FT: Китай закрыл более 670 банков в 2025 году

Китай закрыл более 670 банков в 2025 году, сократив таким образом их общее число в стране почти на четверть, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Национальное управление финансового регулирования Китая.
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