Лебедев: Киев будет удивлен, если узнает имена людей из сопротивления

Украинские военнослужащие начинают бояться тыла больше, чем мест боевых действий. О сопротивлении на Украине рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «Комсомольской правдой».
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