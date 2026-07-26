В России введут штрафы до 500 тыс. рублей за недопуск операторов связи в МКД

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы за создание препятствий операторам связи при доступе в многоквартирные дома.
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