Офицер ВС США Дэвис: Для ВСУ наступают самые тяжелые 70 дней конфликта

Бывший офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис проинформировал о том, что военнослужащие войск Украины должны будут выдержать 70 суток, которые будут давить на их психику сильнее, чем сам факт ведения противостояния.
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