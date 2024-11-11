Офицер ВС США Дэвис: Для ВСУ наступают самые тяжелые 70 дней конфликта

Бывший офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис проинформировал о том, что военнослужащие войск Украины должны будут выдержать 70 суток, которые будут давить на их психику сильнее, чем сам факт ведения противостояния.