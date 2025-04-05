В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году вступят в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката.
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