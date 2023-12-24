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Командир-джентльмен А.А. Пушкин - как старший сын великого русского поэта Отечеству служил

Командир-джентльмен А.А. Пушкин - как старший сын великого русского поэта Отечеству служил

   Прошел уже не один десяток лет с тех пор, как марксизм-ленинизм перестал быть официальной идеологией нашего государства, однако и сегодня большинство наших учебников отечественной истории описывают историческое развитие нашей страны как череду кризисов, бунтов, восстаний и революций.

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Комментарии
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Н
Ната
Спасибо, интересно! Побольше бы таких статей о героях прошлых и нынешних лет, а не о а не о самоназванных &quot;звездулях&quot;!
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9 час.
Алексей Викторович Копелиович
Спасибо за интересный очерк, Ольга Николаевна! Будет ждать Ваших новых материалов!
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4 час.

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