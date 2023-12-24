Командир-джентльмен А.А. Пушкин - как старший сын великого русского поэта Отечеству служил

Прошел уже не один десяток лет с тех пор, как марксизм-ленинизм перестал быть официальной идеологией нашего государства, однако и сегодня большинство наших учебников отечественной истории описывают историческое развитие нашей страны как череду кризисов, бунтов, восстаний и революций.
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