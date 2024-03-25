У жителя Зауралья изъяты патроны к огнестрельному оружию и порох

Больше не о чем писать?Вот это да-реальный террорист .Кстати -банка пороха это страшный аргумент (по виду -производства времён СССР)идёт отдельной статьёй -хранение взрывчатых веществ .Да канистра бензина страшнее чем этот просроченый Сокол(наверное и названия не знает современные поколение охотников).А патроны -боеприпасы .Соседскому пацану за один подобраный в лесу патрон от карабина 2 года условно впаяли.Вот мне интересно -без факта наличия оружия как можно использовать патрон?взять в руку и молоток в другую и бить по капсюлю))

Вячеслав Васильев

Прочёл в первоисточнике -там ещё лохмаче .Незаконное изготовление боеприпасов + к тому,что выше написал.А ничего ,если человек охотился когда то ,что скорее всего .Ствол продал ,хлам остался.И кто обьяснит факт-порох только по билету можно приобрести .И он тут же становится взрывчатым веществом.Я давно охоту забросил -не в курсе-наверное сейчас самодельную оснастку патронов запретили?Иначе как понять появление такого пункта в статье,или писаки далеки от УК? РС :надо инспекцию провести по кладовкам-вдруг чего завалялось неровен час .Посодют нах.