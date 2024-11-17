Врач Вереина предостерегла от чрезмерного употребления чая

Чрезмерное употребление чая может негативно сказаться на работе пищеварительной системы. Врач Юлия Вереина объяснила, что содержащийся в напитке танин может повлиять на микрофлору желудка, вызывая неприятные ощущения и боль после еды.
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