“Sen. Jon Ossoff (D-GA) will be in Los Angeles on Monday for a fundraising swing, expected to be his final one through a prime Democratic donor base with the midterms approaching,” Deadline reports.
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