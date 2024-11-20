Акции Qualcomm упали на 6%, компания не смогла удивить инвесторов прогнозами

Акции Qualcomm упали на 6%, компания не смогла удивить инвесторов прогнозамиАкции Qualcomm (QCOM) упали на 6% в среду, на следующий день после того, как компания представила новые финансовые цели для своего бизнеса, не связанного со смартфонами, на своем первом дне инвестора за три года, пишет Yahoo Finance.