Акции Qualcomm упали на 6%, компания не смогла удивить инвесторов прогнозами

Акции Qualcomm упали на 6%, компания не смогла удивить инвесторов прогнозамиАкции Qualcomm (QCOM) упали на 6% в среду, на следующий день после того, как компания представила новые финансовые цели для своего бизнеса, не связанного со смартфонами, на своем первом дне инвестора за три года, пишет Yahoo Finance.
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