Официальная безработица в России составляет 2, 2% – исторический минимум. На первый взгляд это выглядит как триумф рынка труда и стабильности.
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