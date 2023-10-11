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Как живет сейчас дочка балерины и скандалистки Анастасии Волочковой

Как живет сейчас дочка балерины и скандалистки Анастасии Волочковой

Эта девочка родилась в достатке и роскоши, как говорят в народе — с «золотой ложкой во рту». С детства она имела все, и ни в чем не знала отказа, несмотря на то, что ее родители разошлись, когда Арине было всего три года.

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