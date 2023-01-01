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Овечкин о хет-трике: «Тут дело не в «Монреале». Я просто люблю играть в хоккей!»

Александр Овечкин высказался о хет-трике в ворота «Монреаля».  – Почему вы так любите забивать «Монреалю»? Вы провели против этого канадского клуба 51 матч и забросили 38 шайб.

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