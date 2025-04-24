Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Методический ринг ´Формирование основ экономической культуры´.

Методический ринг ´Формирование основ экономической культуры´.

В целях совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников по формированию у детей основ экономической культуры, актуализации представлений о методах и приемах в работе с детьми дошкольного возраста, создания условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования творческого потенциала в учреждении организов .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх