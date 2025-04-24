Методический ринг ´Формирование основ экономической культуры´.

В целях совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников по формированию у детей основ экономической культуры, актуализации представлений о методах и приемах в работе с детьми дошкольного возраста, создания условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования творческого потенциала в учреждении организов .