Фейковые климатические новости обсудит Норвегия на саммите ЕС

Фейковые новости и дезинформация — вот тема встречи министра по климату и окружающей среде Андреаса Бьелланда Эриксена с европейскими коллегами в Варшаве в ближайший вторник, 28 апреля сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
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