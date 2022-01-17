Стали известны подробности ограбления вдовы Градского

Вооруженное ограбление вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей напомнило остросюжетный детектив: трое вооруженных мужчин подстраивают ДТП, заставляют Коташенко ехать в подмосковный особняк, отнимают наличные.
Вооруженное ограбление вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей напомнило остросюжетный детектив: трое вооруженных мужчин подстраивают ДТП, заставляют Коташенко ехать в подмосковный особняк, отнимают наличные.
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