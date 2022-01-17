Страна и люди

9 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Ликова
    Автор,  ты  тупой,  или  просто  УО?   КРЕЩЕНСКИЕ  КУПАНИЯ!Рождественские ку...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    У нато есть железобетонный козырь-счета-недвигу-бизнес россиян .....конфискуют нахрен .ну и россиян выслать на РОДИНУХроника агрессии:...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Завидуйте молча!Хроника агрессии:...

Стали известны подробности ограбления вдовы Градского

Стали известны подробности ограбления вдовы Градского

Вооруженное ограбление вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей напомнило остросюжетный детектив: трое вооруженных мужчин подстраивают ДТП, заставляют Коташенко ехать в подмосковный особняк, отнимают наличные.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх