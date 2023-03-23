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Дэймон Хилл: «Перес не сдастся Ферстаппену без борьбы. Может получиться интересно»

Дэймон Хилл считает, что у Серхио Переса есть шансы на титул в 2023 году. Чемпион «Формулы-1» 1996 года видит потенциал для трений между Пересом и его напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

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