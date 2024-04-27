Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Наградами премии «Умный город» отмечено 11 цифровых проектов Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о том, что город вновь стал обладателем главного приза Национальной премии «Умный город», а также отметил, что 11 цифровых проектов были удостоены наград.