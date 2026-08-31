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Три брака и драма «Песняров»: как личная жизнь Владимира Мулявина повлияла на судьбу легендарной группы

Три брака и драма «Песняров»: как личная жизнь Владимира Мулявина повлияла на судьбу легендарной группы

Владимир Мулявин совершил настоящий прорыв в советской музыке: он смог превратить белорусский фольклор в суперхиты, которые подпевала вся страна.

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