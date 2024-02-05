МИД РФ заявил, что новые кредиты ЕС Киеву вгонят его в еще большую долговую яму

Новые кредиты Евросоюза (ЕС) на €33 млрд еще глубже вгонят Украину в долговую яму. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном 5 февраля в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) дипведомства.
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