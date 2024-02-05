ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 829 подписчиков

МИД РФ заявил, что новые кредиты ЕС Киеву вгонят его в еще большую долговую яму

МИД РФ заявил, что новые кредиты ЕС Киеву вгонят его в еще большую долговую яму

Новые кредиты Евросоюза (ЕС) на €33 млрд еще глубже вгонят Украину в долговую яму. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном 5 февраля в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) дипведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх