На Украине отменили основные права и свободы граждан

«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — данный абзац взят из заявления, которое еще в начале апреля официальный Киев направил в Совет Европы.