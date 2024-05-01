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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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На Украине отменили основные права и свободы граждан

На Украине отменили основные права и свободы граждан

«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — данный абзац взят из заявления, которое еще в начале апреля официальный Киев направил в Совет Европы.

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Н
Ната
Этот день  они приближали как могли! Тризуб им в руки!
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