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Тайна раскрыта: стало известно из-за кого разводятся Бородина и Омаров – пригрела змею

Тайна раскрыта: стало известно из-за кого разводятся Бородина и Омаров – пригрела змею

Тайна раскрыта: стало известно из-за кого разводятся Бородина и Омаров – пригрела змею Лидия ГубинаВ последнее время вокруг знаменитой пары Ксении Бородиной и Курбана Омарова интенсивно муссируются слухи о разводе.

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