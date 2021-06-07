Тайна раскрыта: стало известно из-за кого разводятся Бородина и Омаров – пригрела змею Лидия ГубинаВ последнее время вокруг знаменитой пары Ксении Бородиной и Курбана Омарова интенсивно муссируются слухи о разводе.
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