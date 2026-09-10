Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предотвращен теракт против посла Британии в Москве

Предотвращен теракт против посла Британии в Москве

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, работавшего в посольстве Великобритании в Москве.ФСБ в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент СБУ гражданин РФ 1981 г.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Николаев
Юрий Николаев

Мммм Да. Похоже хохло-нацисты окончательно потеряли берега! Они всякими правдами и НЕправдами пытаются разжечь мировой скандал. Наш гарант по прежнему считает нас одним народом? Пора уже не точечно, а ковровыми бомбардировками стирать с лица земли это озверевшее стадо свиней!

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

Эта провокация направлена развязать войну между Россией и Англией... АНГЛИЧАНЕ ХОТЬ СЕЙЧАС ПОНЯЛИ, КОГО ПОДДЕРЖИВАЮТ?!!  Немного  что-то дошло до мозгов? Если они еще у них  остались...