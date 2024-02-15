Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера проведены в Унитарном предприятии по оказанию услуг ´Санта Холод´Бобруйским межрайонным отделом Могилевского областного управления Госпромнадзора проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в отношении потенциально опасных объектов Унитарного предпри .
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