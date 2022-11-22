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Кучеров набрал «минус 3» в матче с «Бостоном», оставшись без очков в 4-й раз в сезоне

Никита Кучеров набрал «-3» в игре с «Бостоном», оставшись без очков в 4-й раз в сезоне. Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс».

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