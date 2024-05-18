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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковалев обратился к хейтерам после поражения: «Всем добра. Берегите себя»

«Всем добра. Берегите себя», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев. Напомним, Ковалев проиграл единогласным решением судей Робину Сафару в карде боксерского турнира в Эр-Рияде.

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