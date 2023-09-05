РИАП "АПРАЛ" МТ

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    Наших ребят жалко а вот пидоров укропских нет всех под землю пусть там мозги себе промываютMWM: Вашингтон за...
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MWM: Вашингтон задумался о поставках Киеву танков M1A1 Abrams, после уничтожения британского Challenger 2

MWM: Вашингтон задумался о поставках Киеву танков M1A1 Abrams, после уничтожения британского Challenger 2

Американский журнал Military Watch Magazine опубликовал аналитическую статью о том, что после уничтожения на Украине вблизи Работино танка с Туманного Альбиона Challenger 2, Пентагон может передумать поставлять ВСУ M1A1 Abrams, у которого живучесть даже еще меньше.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
🤣Так против кого этот танк раньше использовали то он же страшнее луков и копий ничего не встречал первая проверка реальным боем бриташкам надо Россию благодарить выявила уязвимости и пиндосы зря тормозят. А если серьезно жалко наших парней которым приходиться кровь проливать и даже хохлов жалко пусть бы пиндосы со всеми своими миньенами сами уязвимости искали у своих танков и самолетов
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12 час.
КК
Кирил Кирсанов
Наших ребят жалко а вот пидоров укропских нет всех под землю пусть там мозги себе промывают
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3 час.

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