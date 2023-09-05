MWM: Вашингтон задумался о поставках Киеву танков M1A1 Abrams, после уничтожения британского Challenger 2

ДЗ

Денис Замилов

🤣Так против кого этот танк раньше использовали то он же страшнее луков и копий ничего не встречал первая проверка реальным боем бриташкам надо Россию благодарить выявила уязвимости и пиндосы зря тормозят. А если серьезно жалко наших парней которым приходиться кровь проливать и даже хохлов жалко пусть бы пиндосы со всеми своими миньенами сами уязвимости искали у своих танков и самолетов